إيران – أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الثلاثاء، أن بلاده “ترصد التحركات الإسرائيلية المشبوهة ولن تسمح لإسرائيل بارتكاب أي حماقة ضد مصالحها القومية”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لربيعي ردا على سؤال من RT حول التهديدات والاتهامات الإسرائيلية بعد حادث السفينة الاسرائيلية في خليج عمان.

وقال ربيعي إن ضمان الأمن والاستقرار في مياه الخليج على رأس أولويات إيران، موضحا أن “بحر عمان يقع في المنطقة الأمنية المباشرة لإيران وقواتنا رائدة في ضمان الأمن في تلك المنطقة”.

واعتبر ربيعي أن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية”، وأن اتهام طهران بتفجير السفينة الإسرائيلية يعود إلى قلق نتنياهو من إحياء الاتفاق النووي وعودة الدبلوماسية مع طهران.

وأمس الاثنين، ألقى نتنياهو باللوم على إيران في تفجير استهدف السفينة “هليوس ري” الإسرائيلية بالخليج، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.

المصدر: RT

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