موناكو – أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء، إيقاف عداءة المسافات المتوسطة الكينية، نيللي جيبكوسغي، ثلاث سنوات بعد أن أقرت بتهمة التلاعب في أدلة.

وقالت وحدة النزاهة إن جيبكوسغي، المصنفة 27 عالميا في سباق 800 متر للسيدات، غابت عن اختبار للكشف عن المنشطات في 18 مارس الماضي، وقدمت وثيقة مزيفة للإفلات من عقوبة عدم الإبلاغ عن مكان وجودها.

وأبلغت العداءة، البالغة من العمر 29 عاما، وحدة النزاهة بأنها غابت عن الاختبار لوجودها في مستشفى لزيارة شقيقتها، التي أصيبت في حادث تصادم سيارة.

وفي يونيو، أرسل محامي جيبكوسغي نسخة من وثائق الخروج من المستشفى تفيد بأن شقيقتها دخلت في 18 مارس، و”بقيت هناك لعدة أيام”.

وبعدها طلبت وحدة النزاهة من الوكالة الكينية لمكافحة المنشطات التحقق من مزاعم جيبكوسغي، لكن الوكالة الكينية ذكرت أنه لم يكن هناك أي بلاغ للشرطة عن وقوع حادث وأن سجلات المستشفى لا توجد فيها معلومات عن دخول شقيقة العداءة للعلاج.

وقال مدير المستشفى أيضا للوكالة الكينية إن الاسم والتوقيع الموجودان على الوثيقة لا يخصان أي فرد من العاملين أو الأطباء بالمستشفى وإن الوثيقة مزيفة.

وقالت جيبكوسغي، التي كان من المقرر أن تبدأ في تمثيل البحرين في المنافسات الدولية اعتبارا من أغسطس هذا العام، لوحدة النزاهة في ديسمبر، إنها حصلت على وثيقة الخروج بنفسها، وبعد ذلك تم اتهامها بخرق لوائح مكافحة المنشطات.

وقالت وحدة النزاهة إن العداءة أقرت بالتهمة في فبراير، مع الاعتراف بالذنب ليتم تخفيض العقوبة من أربع سنوات إلزامية إلى ثلاث سنوات طبقا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

المصدر: رويترز

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