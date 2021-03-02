المغرب – اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على ثلاثة مرشحين التوافق حول المرشح الرابع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، لرئاسة “الكاف”، وذلك قبيل الانتخابات المقررة في الـ12 من الشهر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن كواليس الجمع العام الانتخابي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، المرتقب يوم 12 مارس الجاري، قد حسمت خلال اجتماع عقد في العاصمة المغربية الرباط نهاية الأسبوع المنصرم، حضره المرشحون الأربعة لرئاسة “الكاف”، وهم السنغالي أوغوستين سنغور، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والإيفواري جاك أنوما، وممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوردت صحيفة “المنتخب” نقلا عن مصادرها الخاصة، أن “الفيفا”، اقترح على ثلاثة مرشحين التوافق حول موتسيبي.

وبحسب هذه المصادر، فإن سنغور، وأحمد ولد يحيى، مستعدان للموافقة على اقتراح الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أنه في حال انسحابهما في الـ12 من مارس لترك الساحة للملياردير الجنوب إفريقي الذي يحظى بدعم من رئيس “الفيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، سيكونان النائب الأول والثاني للرئيس.

ومن جهته، قال موقع “هيسبورت” نقلا عن مصادر داخل “الكاف”، إن مبعوثي إنفانتينو إلى الرباط، وبتنسيق مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، وبين كل الأطراف المتداخلة، وضعوا سيناريو الجمع العام لـ”الكاف” والذي ستكون أهم مشاهده انتخاب موتسيبي رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلفا لأحمد أحمد.

وأضاف المصدر، أنه حسب الخطة الموضوعة من طرف “الفيفا”، والتي تم اقتراحها على المرشحين الآخرين للرئاسة، من أجل إخلاء الطريق أمام موتسيبي، للفوز، فسيتم تنصيب كل من سانغور، وأحمد ولد يحيى، نائبين أولا وثانيا للرئيس على التوالي، على أن يتم منح المرشح الثالث الإيفواري جاك أنوما، منصب المستشار.

ومن جهة ثانية، وحسب المصادر نفسها، فإن فوزي لقجع، سيضمن لنفسه مقعدا في مجلس “الفيفا”، حسب التصور الذي تم وضعه في اجتماع الرباط، نهاية الأسبوع المنقضي.

المصدر: المنتخب + هيسبورت

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