ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن محاولات البعض تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة من يوم 8 مارس الى يوم 15 مارس اليوم المحدد لنشر التقرير الأممي المتعلق بتهم الرشوة التي قيل انه تلقاها عدد من أعضاء ملتقى الحوار بتونس، وآخر مهلة لمنح الثقة هو يوم 19 مارس، هي محاولة واضحة للعرقلة.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وهم يعلمون جيدًا أن أربعة أيام غير كافية للمناقشات والمراجعات والتدقيق في تفاصيل الحكومة والوزارات وغيرها”.

وأشار إلى أن هذه المدة غير كافية، فيظل الاستقطاب الحاد والتجاذبات في مجلس النواب وتربص الأطراف الأخرى في الداخل والخارج التي تسعى للقضاء على الحكومة في مهدها.

كما تابع: “نعم لجلسة منح الثقة يوم 8 مارس في سرت، وسط البلاد”.

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