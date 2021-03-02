ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي أن هناك حراكًا نيابيًا ونخبويًا حاليًا في الشارع الليبي يطالب بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة؛ وذلك لانتظار نتائج التحقيق الأممي بخصوص الرشاوى.

الغناي اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه سيكون هناك سيناريوهان، الأول هو عقد جلسة ولكن لن تعطى فيها الثقة للحكومة، وربما سيتم التحجج بأي حجة كتحفظ النواب على بعض الأسماء الواردة في الحكومة أو أي منصب.

وأشار إلى أن ثاني السيناريوهات هو إعطاء الثقة للحكومة لكن مع تنازلات أكبر لروسيا التي ربما ستحاول أن تعلن فيتو ضد ما أعلنه تقرير الخبراء الذي سيصدر في 15 مارس، أي يصبح هذا التقرير غير معلن وغير ملزم وغير مثبت، وبالتالي تمرر الحكومة مع قليل من التشويش، لكنها ستمر، بحسب قوله.

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