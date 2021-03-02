ليبيا- أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار يوسف الفارسي أن وجود جسر جوي تركي لمدن غرب ليبيا يزعزع جهود دولية لمعالجة الأزمة بالطرق السلمية.

الفارسي أوضح في تصريحات لمجلة “مصر اليوم” الناطقة بالإنجليزية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن من بين أهم هذه الجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، تسعى لحل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والانتخابية والدستورية المقبلة.

وتطرق الفارسي لمعاناة الشعب الليبي من ويلات الحرب والصراعات من قبل الجماعات الإرهابية التي تمولها تركيا، مؤكدًا أن الأتراك يحاولون الاستيلاء على ثروات ليبيا التي تمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، فيما تنحاز أطراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للتدخلات التركية.

وأضاف فارسي أن الجانب التركي مستمر في خرق الاتفاقيات الدولية وخاصة قانون البحار، مؤكدًا ضرورة قيام أنقرة بحل الميليشيات المسلحة داخل ليبيا، ودمج العناصر المعتدلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، مع ضرورة طرد الميليشيات السورية من المرتزقة المدعومين من قبل تركيا.

ترجمة المرصد – خاص

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