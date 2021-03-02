روسيا – أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية، محمد سلام محمدوف (Магомедсалам Магомедов) أن عملية تأسيس منظمة “جمعية شعوب روسيا” الاجتماعية ستنتهي في المستقبل القريب.

وقال في جلسة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية إنه “قد تم تشكيل نظام فعال للإدارة في مجال العلاقات بين الشعوب”، والمهمة الرئيسة حاليا هي تأسيس “جمعية شعوب روسيا”.

وأضاف: “تجري عملية تأسيسها، وسيتم ذلك في القريب العاجل. ويمكن القول إنه قد اتخذت كل القرارات النظامية الضرورية في هذا المجال (مجال العلاقات بين الشعوب). وعلينا الآن تنفيذها”.

كما أشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعير اهتماما كبيرا إلى مسائل السياسة الوطنية ولغة الدولة ولغات شعوب روسيا، مضيفا أن ضمان فعالية ممارسة السياسة في مجال العلاقات بين الشعوب لا يمكن إلا عن طريق التعاون الوثيق مع العلماء والخبراء.

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا حول تأسيس منظمة “جمعية شعوب روسيا” الاجتماعية في نوفمبر الماضي. وتنص هذه الوثيقة على أن تأسيس المنظمة يهدف إلى تحسين السياسة الوطنية والمساعدة في تعزيز الهوية المدنية الروسية والوفاق بين الشعوب.

المصدر: تاس

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