ليبيا – دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أعضاء البرلمان إلى تغليب المصلحة العليا وإنهاء حالة الانقسام بالمؤسسات الليبية.

النويري طالب في بيان أعضاء البرلمان بضرورة تلبية الدعوة المقدمة من رئيس المجلس عقيلة صالح لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وقالأإنه “يأمل من الجميع التعاون ابتداء من المواطن إلى المجلس الرئاسي، وأن يعملوا خلال المرحلة المقبلة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر”.

وأكد على دعم مجلس النواب للخطوات الإيجابية التي قام بها المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، ابتداء من الزيارات الداخلية، مشيرًا إلى أنها عنوان للمصالحة الوطنية والتغلب على كل التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة، وصولًا إلى اختيار حكومة واحدة للبلاد والتي ستدير شؤونها وترفع عن كاهل المواطن وتحمي سيادته.

وتابع: “قبول السلطة الجديدة شعبيًا يتوقف على مدى قيامها بتوفير الأمن والاستقرار وحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها الليبيين”.

كما نوّه إلى أن نجاح الحكومة الجديدة في مهامها المكلفة بها يتوقف على التزام المجتمع الدولي أخلاقيًا وقانونيًا بدعمها، ومحاولة تمهيد الطريق لها بالحد من كل التدخلات الخارجية، ومساعدتها في إجلاء كل القوات الأجنبية العسكرية والمرتزقة من ليبيا.

واختتم قائلًا: “نقول لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في الحكومة المرتقبة: إن تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والمفصلية للوصول بالبلاد لحالة من الاستقرار هو عمل وطني ونتمنى لهم النجاح والتوفيق والسداد”٠

Share and Enjoy ! 0 Shares