ليبيا – حذر وزير الصحة السابق بحكومة المجلس الانتقالي ناجي بركات من تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأخيرة، قائلًا: إنها تحمل في طياتها نوايا وصفها بـ”السيئة” للغاية، وتنم على رغبة الإخوان في تأجيل الانتخابات المقررة في الـ24من شهر ديسمبر القادم.

بركات وفي تعليقه على تصريحات المشري التي نشرتها صحيفة المرصد مؤخرًا أضاف: “النفاق لن ينفع، وهذا هو المشري وزمرته، وهم على توافق مع عقيلة صالح وفتحي باشاآغا، والآن يدغدغون عبد الحمید دبیبة رئیس الحكومة المزعوم، والذي كانت بدايته سيئة للغاية، ويحاول جاهدًا البقاء مدة أطول بترضيته للجميع”.

وتابع بركات قائلًا: “تلميحات منه وتلميحات من الإخوان، وسوف يعملون جاهدين لكي لا تقوم الانتخابات، وحتى إن جاءت في أي موعد فسيعملون على عدم إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، ويريدون حرمان الليبيين من اختيار رئيس لهم، حيث الملك فرض نفسه 17 سنة، والقذافي 42 سنة، والإخوان والمليشيات 10 سنوات”، متسائلًا: “ألا يكفي هذا من ظلم لهذا الشعب؟”.

وزير الصحة السابق حذر من مخططات الإخوان التي تهدف لتأجيل الانتخابات. داعيًا القوى الوطنية والنخب والمثقفين من الشعب الليبي أن يطالبوا سلميًا مجلس الأمن بإصدار قرار يوصي بعمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية مباشرة ديسمبر القادم وفي موعدها يلتزم به الجميع.

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