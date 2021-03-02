روسيا – أفاد المركز الصحفي لجائزة “الكتاب الكبير” الوطني الروسي للآداب بأنه تم ترشيح أكثر من 300 عمل أدبي لهذه الجائزة العام الجاري.

وتضم قائمة المرشحين كتابا من روسيا والتشيك وألمانيا والولايات المتحدة وجورجيا وبلغاريا وفرنسا وغيرها من بلدان العالم، وبينهم مارينا ستيبنوفا ونارينيه أبغاريان ومايا كوتشيرسكايا وبافل باسينسكي وسيرغي شويغو وأندريه روبانوف وليونيد يوزيفوفيتش.

وستدخل الأعمال التي ستمر بالاختيار الأولي لمجلس الخبراء ما يسمى “القائمة الطويلة” التي سيتم إعلانها في أبريل القادم. وعلى أساسها سيتم تشكيل “قائمة النهائيات”. أما أسماء الحائزين على الجائزة فستعلن في ديسمبر القادم.

وتم تأسيس جائزة “الكتاب الكبير” عام 2005 من قبل “مركز دعم الأدب الروسي”.

المصدر: تاس

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