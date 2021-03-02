ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي المنتخب موسى الكوني أمس الإثنين بعميد وأعضاء بلدية طرابلس.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: إن طرابلس هي قدر ليبيا وليبيا قدر طرابلس.

ووصف الكوني اللقاء بأنه بـ”حجم الوطن”، مضيفًا: “كان اللقاء بعميد وأعضاء بلدية طرابلس بحجم الوطن، إن طرابلس هي قدر ليبيا، وليبيا قدر طرابلس. وما فتئت المدينة تدفع ثمن كونها العاصمة؛ رغم إزاحة الحكم المركزي لدور بلديتها/ دار أهل طرابلس كافة، لذا شددنا على منحى اللامركزية وإعطاء المحافظات/ البلديات سلطات أقدر/ وأقرب لإنصاف الناس”.

كان اللقاء بعميد وأعضاء بلدية طرابلس، بحجم الوطن."إن طرابلس هي قدر ليبيا، وليبيا قدر طرابلس". ومافتئت المدينة تدفع ثمن كونها العاصمة، رغم إزاحة الحكم المركزي لدور بلديتها/دار أهل طرابلس كافة. لذا شددنا على منحى اللامركزية، وإعطاء المحافظات/البلديات سلطات أقدر/ وأقرب لإنصاف الناس. pic.twitter.com/RlsiJ5eSAy — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) March 1, 2021

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