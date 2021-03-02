ليبيا – أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان أن ما يقبل به الشعب الليبي سوف تقبل به السعودية، طالما حكم البلد رئيس منتخب ترضى عنه جميع الأطراف، وتم إخراج كل القوات الأجنبية من داخل الأراضي الليبية.

قطان وفي حوار مع برنامج “في الصورة” الذي بث على قناة “روتانا خليجية” وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء، أضاف أن تركيا تهدف للاستحواذ على ثروات ليبيا لإصلاح اقتصادها الذي ينهار يوما بعد يوم.

وأضاف: “كنت متشائمًا للغاية من المشهد الليبي قبل عدة سنوات، وشبح التقسيم كان يلوح أمام ناظري. المملكة أيدت إعلان القاهرة ومبادرة 5 + 5، وتحرص اليوم على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة لإرساء حل سياسي بليبيا”.

وزير الدولة نوه إلى أن تركيا لها هدفان في إفريقيا، استغلال ثروات هذه الدول، والاقتراب لدعم المنظمات الإرهابية مع إيران بما يخدم أهدافهم.

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