روسيا – ذكرت شركة “غازبروم” الروسية، امس أنها ضخت غازا طبيعيا عبر خط “قوة سيبيريا” إلى الصين في شهر فبراير الماضي، أكثر مما كان من المخطط له في البداية.

وقالت شركة الغاز الروسي إن الغاز الذي تم ضخه عبر “قوة سيبيريا” خلال الشهر الماضي يزيد بنحو ثلاثة أمثال الكميات التي تم ضخها في فبراير 2020، مشيرة إلى أن صادرات الغاز عبر هذا المسار مستمرة في النمو، وتتجاوز بشكل دوري الكميات المذكورة في العقد المبرم مع الجانب الصيني.

و”قوة سيبيريا” هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: وكالات

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