روسيا تفرض حظرا على استيراد بعض المنتجات من الجزائر

روسيا تفرض حظرا على استيراد بعض المنتجات من الجزائر

روسيا – أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روس سلخوز نادزور”، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر على استيراد منتجات الدواجن والطيور الحية والبيض من الجزائر، وذلك بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

ووفقا للهيئة الروسية فقد دخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 2 مارس 2021.

وقالت الهيئة الروسية: “على خلفية تدهور الوضع الوبائي في الجزائر بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى تم فرض قيود مؤقتة اعتبارا من 2 مارس 2021 على استيراد المنتجات التالية من الجزائر: الدواجن الحية وبيض التفريخ ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية”.

كذلك تم حظر استيراد المواد الغذائية التي تحتوي على الدواجن. كما تم حظر استيراد الدواجن الحية من الجزائر.

المصدر: تاس

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