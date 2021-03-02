سعيّد ينفي وصول لقاحات كورونا إلى الرئاسة التونسية: نحتاج للقاحات ضد الكذب والافتراء

سعيّد ينفي وصول لقاحات كورونا إلى الرئاسة التونسية: نحتاج للقاحات ضد الكذب والافتراء

تونس – نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد وصول جرعات لقاح كورونا إلى الرئاسة، قائلا: “نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا”.

وأوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، قائلا: ”ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية، وهذا كذب، نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا، ولا أعتقد أنها ستكون ناجعة..لا يصلح العقار ما أفسده الدهر”.

من جهة أخرى، أكد “تقديره الكبير ودعمه اللامحدود للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد”.

وشدد على أهمية تحقيق استقلالية القضاء وعلى دورها في بناء دولة القانون.

المصدر: “موزاييك أف أم”

Share and Enjoy ! 0 Shares