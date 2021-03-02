ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الإثنين اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديرها العام.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لأعمال الصيانة؛ حيث شدد شكشك على ضرورة أخذ الأمر بحزم وجدية وعدم التأخير؛ تفاديًا لأية إخفاقات قد تحصل خلال الذروة الصيفية. وخلص النقاش إلى أن الظروف غير العادية تحتم اتخاذ إجراءات غير عادية.

وجرى خلال الاجتماع تحديد موعد أقصاه يوم الإثنين القادم لتقدم الشركة العامة للكهرباء جدولًا محددًا يضم مشاريع الصيانة العاجلة والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة، وتسهم في إضافة 1000 ميجاوات على الأقل، على أن يحوي الجدول اسم المشروع والشركة التي تمت عليها الترسية والمبلغ المحدد للتنفيذ وموعد الإنجاز، وخلال ذات الجلسة يتم اعتماد الجدول من قبل الديوان بحضور وزارة المالية التي تتولى تدبير المخصصات والمبالغ المالية اللازمة.

هذا وقد كلف رئيس الديوان الإدارة العامة بمتابعة أداء قطاعات الطاقة لمواكبة العمل والمتابعة مع الشركة لتقديم المقترح المتكامل في الموعد المشار إليه.

Share and Enjoy ! 0 Shares