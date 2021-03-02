ليبيا – جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبه بضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية والحفاظ على التهدئة ووقف إطلاق النار.

غوتيريش دعا في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا التي تسير على طريق الاستقرار، بعد أن أثمر ملتقى الحوار السياسي عن اتفاق اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى نهاية الفترة الانتقالية وإقامة الانتخابات.

وأضاف غوتيريش أن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، وينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولًا.

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