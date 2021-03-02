هولندا – تنازل اللاعب الهولندي، كوينسي بروميس، عن فيلا بقيمة 1.2 مليون يورو، ومبنى خارجي بنحو 600 ألف يورو، لأحد أقربائه، على خلفية عملية طعن في تجمع عائلي في وقت سابق من العام الماضي.

وأكد محامي ابن عم كوينسي، يهودي موشكوفيتش، هذه المعلومات في مقابلة مع صحيفة “De Telegraaf”، في حين لم يدل جيرارد سبونغ المدافع عن اللاعب، بأي تعليقات على الفور للصحفيين الهولنديين.

وكانت السلطات الهولندية قد اعتقلت بروميس، مهاجم نادي أياكس أمستردام السابق وسبارتاك موسكو الحالي، في ديسمبر الماضي، للاشتباه في ارتكابه اعتداء أدى إلى إصابة جسدية خطيرة، وأمضى اللاعب عدة أيام خلف القضبان وأفرج عنه بكفالة، ويواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات بالسجن.

وأشارت صحيفة “دي تليغراف” الشعبية، إلى أن الحادث وقع في حفل عائلي في بلدة “أبكود” ذات المناظر الخلابة خارج العاصمة أمستردام، في أواخر يوليو الماضي.

ولفتت إلى أن “أحد الأقارب أصيب بجروح خطيرة في الركبة، من بين إصابات أخرى” في الحادث.

ويشتبه في أن بروميس دخل في شجار بعد مشادة مع الأقارب وتدخل أفراد الأسرة الآخرون على الفور، بحسب الصحيفة نفسها، التي أضافت أن أحد أقاربه وجه له اتهامات في شهر ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة أمستردام ييلمر غيردس لوكالة “فرانس برس”، حينها إن “رجلا يبلغ من العمر 28 عاما اعتقل”، لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأوضح مكتب المدعي العام الهولندي أن انتقال بروميس إلى صفوف فريق سبارتاك موسكو قبل أيام، ومغادرته العاصمة أمستردام لن يشكل ذلك عقبة أمام التحقيق والمحاكمة المحتملة، وقد يتم استدعاء اللاعب للاستجواب، ولكن وفقا للقوانين، يمكن الاتصال به عبر الفيديو.

وأعلن نادي سبارتاك موسكو، يوم الخميس الماضي، التعاقد مع بروميس حتى صيف عام 2024، مقابل صفقة بلغت 8.5 مليون يورو، إضافة إلى مليونين ونصف كمتغيرات.

وسبق للاعب الهولندي أن ارتدى قميص فريق العاصمة موسكو بين عامي (2014 و2018) وحقق معه لقبي الدوري وكأس السوبر، قبل انتقاله إلى إشبيلية الإسباني، وبعدها إلى أياكس أمستردام في عام 2019، مقابل 15 مليون يورو، بموجب عقد لغاية 30 يونيو 2024.

وشارك كوينسي مع أياكس أمستردام في 53 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 22 هدفا، ومثل المنتخب الهولندي في 47 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

المصدر: وكالات

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