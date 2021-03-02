مستوطنون يعتدون على الكنيسة الرومانية في القدس (صورة)

فلسطين – أفادت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية، بأن مستوطنين اعتدوا للمرة الرابعة خلال شهر واحد، على دير الكنيسة الرومانية في مدينة القدس.

وقام المستوطنون اليوم الثلاثاء، بإشعال النار في مدخل دير الكنيسة، وقد تمكن الكاهن من إخمادها على الفور.





وأصدر مجلس الكنائس الكاثوليكية بيانا جاء فيه “نتحد مع الكنائس الأرثوذكسية وجميع الكنائس الأخرى في القدس وندين بشدة مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تسيء إلى حياة المسيحيين فحسب، بل تسيء أيضا إلى العديد ممن لا يزالون يؤمنون بالحوار والاحترام المتبادل”، وهذه الأعمال، في الحقيقة، تتعارض مع روح التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة.

وأضاف البيان أن “على جميع السلطات السياسية والدينية في المدينة أن تتحد بإدانة هذه الأعمال التي تكررت في الأشهر الأخيرة في القدس”، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في هذه الحوادث بجدية وتقديم المعتدين إلى العدالة.

المصدر: معا

Share and Enjoy ! 0 Shares