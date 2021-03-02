إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس إن إسرائيل ستناقش إمكانية إقامة مشروع للقاحات المضادة لفيروس كورونا مع النمسا والدنمارك.

وأوضح نتنياهو في تصريح أنه من المنتظر أن يزور مستشار النمسا سيباستيان كورتس ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إسرائيل الأسبوع الحالي لمتابعة حملة التوزيع السريع للقاح في إسرائيل عن كثب.

وأضاف أن الزعماء سيبحثون أيضا فكرة إقامة “شركة دولية لصناعة اللقاحات”.

وجعل نتنياهو برنامج التطعيم الإسرائيلي، ودوره الشخصي في توفير جرعات كافية من اللقاح، قضية‭ ‬بارزة في حملته الانتخابية التي ستجرى يوم 23 مارس الحالي.

كما قال وزير الصحة يولي إدلشتاين إن إسرائيل أعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا إلى 50% من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة.

وأضاف أن 35% من سكان إسرائيل تلقوا جرعتين من لقاح شركة “فايزر”، مما يضعهم في طريقهم لتلقي ما يسمى بـ “الجواز الأخضر” الذي يمكنهم من الوصول إلى مواقع الترفيه التي أعادت الدولة فتحها تدريجيا.

المصدر: “رويترز” + RT

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