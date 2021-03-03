إنجلترا – صرح الإسباني، ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، بأنه ستكون هناك تكهنات باستمرار طالما هناك انتخابات في برشلونة، ولكن تركيزه ينصب بشكل كامل على مهمته التي يتولاها حاليا، وعلى تحسين النتائج.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة أبدى اهتمامه بتعيين أرتيتا بدلا من المدرب الحالي الهولندي رونالد كومان في حال فوزه بالانتخابات.

وكان أرتيتا يلعب في أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى فريق رينجرز في عام 2002، من دون اللعب مع الفريق الأول في العملاق الإسباني.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “ستكون هناك باستمرار تكهنات عندما تكون هناك انتخابات في برشلونة، فهذا فريق كبير”.

وأضاف: “من المؤكد أني نشأت هناك كلاعب وستكون هناك باستمرار تكهنات، لكن تركيزي ينصب بشكل كامل على مهمتي التي أتولاها حاليا، حيث أنه يجب أن نفعل الكثير وأنا أستمتع حقا بالأمر”.

وتابع: “ما أستطيع قوله إني أشعر بامتياز كبير لتدريب هذا النادي، وأنا سعيد جدا”.

وردا على سؤال حول بدء مفاوضات تمديد التعاقد مع أرسنال، قال أرتيتا “لا نحن في منتصف الموسم. لا يزال أمامنا الكثير من اللعب وفي هذا الوقت هذا الأمر ليس أولوية”.

ويرتبط ميكل أرتيتا (38 عاما)، الذي أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية موسمه الأول مع أرسنال، بعقد لعامين إضافيين بعد نهاية هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيحل ضيفا، يوم السبت المقبل، على فريق بيرنلي، صاحب المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares