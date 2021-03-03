ليبيا – أكد عضو مجلس النواب بشير الأحمر أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ستعقد في سرت إذا لم تحدث مُستجدات جديدة، موضحًا أن بعض الأعضاء معترضون على عقد الجلسة في سرت.

الأحمر وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء، أوضح أن رئيس مجلس النواب دعا إلى عقد الجلسة في سرت، ولجنة “5+5 ” أعطت الموافقة من الجانب الأمني والتأمين، ولكن إذا فشل عقد الجلسة في سرت فمن المتوقع أن تعقد في غدامس، وهناك مجموعة أخرى تدعو إلى طبرق.

وأضاف الأحمر أنه تواصل مع أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، واقترحوا أن يتم عقد الجلسة في غدامس، لو لم تُعطَ الثقة في 8 مارس، أو تعذر التئام مجلس النواب في سرت.

المرصد – متابعات

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