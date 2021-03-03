الفاتيكان – حذر البابا فرنسيس من أن البشرية قد تواجه فيضانا ثانيا بسبب تغير المناخ، مشيرا إلى أنه “في قصة الطوفان العظيم في الكتاب المقدس، استخدم الله غضبه لمعاقبة الظلم وتنظيف العالم”.

وقال بابا الفاتيكان إن “البشرية تواجه طوفانا كبيرا آخر، ربما بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية”، مضيفا: “هذا ما سيحدث الآن إذا واصلنا السير على نفس الطريق”.

وفي تصريحات أدلى بها للكاتب الإيطالي ماركو بوزا، في كتاب جديد بعنوان “الرذيلة والفضائل”، من المقرر نشره في الشهر الحالي، حث البابا قادة العالم على “التعقل”، قائلا إن دور الحكومات هو “التوقف والتفكير” قبل التصرف بتهور.

وأضاف: “الحكمة تسير جنبا إلى جنب مع التعاطف والتعاطف مع المواقف والناس والعالم ومشاكله”، داعيا إلى “الصبر فهو جزء من الإيمان”.

وأشار البابا إلى أن “الطوفان الذي دمر العالم باستثناء النبي نوح، ربما كان أسطورة لكنه يستخدم كمثال لإظهار كيف يستخدم الله الغضب لمعاقبة الظلم وتصحيح الأخطاء في العالم”.

وقال: “غضب الله على الظلم وعلى الشيطان.. وهو موجه ضد الشر والفساد الذي يولده الشيطان”، مؤكدا أن “غضب الله يهدف إلى تحقيق العدل”.

المصدر: “ديلي ميل”

Share and Enjoy ! 0 Shares