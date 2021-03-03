السعودية – أعلن التحالف العربي اليوم الأربعاء عن إحباطه هجوما جديدا شنته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية على جنوب المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية”.

وذكر المتحدث أن قيادة التحالف “تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: واس

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