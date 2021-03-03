غزة – أكدت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، وصول أجزاء بسيطة من مواد غريبة إلى شواطئ القطاع ناجمة عن التسرب النفطي في البحر المتوسط.

ولفتت السلطة إلى أن طواقمها بدأت منذ اللحظة الأولى لورود الخبر بعمل مسح متواصل لشاطئ البحر، بمشاركة طواقم بلدية غزة وممثلين عن مؤسسة UNDP، وقد تم العثور يوم السبت الماضي على أجزاء بسيطة من مواد غريبة.

وأشارت في بيان لها إلى أنه تم تحليل عينة من هذه المواد في مختبر سلطة المياه وجودة البيئة والتي أظهرت نتائج الفحوصات بأنها مواد بترولية.

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن تسرب نفطي بعشرات الأطنان حدث قبالة سواحل شواطئ البحر المتوسط وقد رصدت آثاره على شاطئ البحر، وأن التلوث طال حوالي 170 كيلومترا من الشريط الساحلي، بدء من مدينة حيفا شمالا، وصولا إلى مدينة عسقلان جنوبا، وقالت إن الكثير من الأحياء المائية نفقت جراء التلوث الخطير، وظهرت أخرى وهي مغطاة بالسائل الأسود السميك، الامر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية قد تمتد لفترات طويلة.

كما أشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن البقع النفطية قد اجتاحت ساحل لبنان الجنوبي وصولا إلى محمية شاطئ صور البحرية.

المصدر: معا

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