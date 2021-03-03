ليبيا- قدم محافظ المصرف المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري باستقالة مسببة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بسبب تأزم الأوضاع في محيط عمله.

كتاب الاستقالة الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه طالب فيه الحبري بإحالته للتقاعد بسبب الأزمات الاقتصادية وغياب الحماية الأمنية للعاملين بالمصرف مبينا أن الأخير قام منذ العام 2014 وحتى تاريخه بتقديم بكل ما يمكن قانونا من توفير الأمكانيات في الحدود المتاحة والممكنة.

وأضاف الكتاب أن هذا الجهد يهدف لخلق التوازن قدر الإمكان بين الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وبين إمكانيات التمويل المحدودة وشبه المنعدمة مؤكدا أن استمرار غياب القدرة على التمويل بسبب اعتماد الدولة على المصدر الوحيد وهو النفط والغاز يجعل من المستحيل تحقق ذلك.

وأوضح الكتاب أن كل هذا قاد إلى وصول الدين العام إلى مستوى يجعل الاستمرار فيه ضررا اقتصاديا على مستوى القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي للدولة مختتما الكتاب بالدعوة لإحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية وفقا للوائح المصرف المركزي.

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