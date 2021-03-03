ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وفق قانون انتخابها ووفق الإعلان الدستوري لا علاقة لها بما بعد الصياغة.

الصغير لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الهيئة تحولت من هيئة صياغة، لهيئة أو مجلس تأسيسي يكلف نفسه دون سند قانوني أو دستوري برعاية الدستور والوصاية عليه.

وأضاف: “كل ذلك في غياب تام لمجلس النواب الذي يفترض بأنه المؤتمن الأول على العملية السياسة برمتها، والتي تتضمن متابعة ورعاية المسار الدستوري. أتحدى وفد الهيئة الذي التقى المبعوث الجديد أن يأتي بسند دستوري وقانوني على ما يقومون به من مقابلات وترويج لمشروعهم”.

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