ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس أنه سيشرع اليوم الأربعاء بتنفيذ مرتبات المواطنين عن شهري يناير وفبراير، منوهًا إلى أن ذلك هدفه تفادي التأخر بصرف مرتبات المواطنين؛ نتيجة لعدم اعتماد ترتيبات مالية عن العام الجاري.

المصرف وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشار إلى أنه بادر في الـ24 من شهر أكتوبر الماضي بتقديم مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير، وتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بمشاركة الأطراف الدولية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يصدر قرارًا باعتماده تلك الترتيبات حتى تاريخ اليوم.

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