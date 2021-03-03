واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ستكون لدى الولايات المتحدة جرعات من اللقاحات ضد فيروس كورونا كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين، بحلول نهاية مايو.

وأوضح بايدن قائلا: “نحن الآن في طريقنا لأن نوفر بحلول نهاية مايو، كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كافية لجميع البالغين في أمريكا”، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر “تقدما مهما”.

وشدد بايدن على أن “هذا لا يعني أن جميع البالغين الأمريكيين سيتمكنون من تلقي هذا اللقاح بحلول نهاية مايو”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لا يكفي”، وقال: “نحن بحاجة إلى ملقحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس…الملايين من الأذرع الأمريكية”.

تجدر الإشارة إلى أن تصريح بايدن هذا يأتي خلال إعلانه عن اتفاق توصلت إليه “ميرك” و”جونسون أند جونسون”، تتعهد ضمنه شركتا الصناعات الدوائية، بالتعاون لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته “جونسون أند جونسون”، إذ رأى بايدن أن “هذا نبأ عظيم، وأن الأمر لم ينته”، وأضاف: ابقوا متيقظين”.

المصدر: “فرانس برس”

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