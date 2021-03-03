ليبيا- تناول تقرير إخباري أعده القسم الإعلامي والصحفي في شركة إريكسون السويدية لتقنيات المعلومات والاتصالات مسألة تطوير المهارات لدى طلبة ليبيين.

التقرير الصادر باللغة الإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تمكين نحو 150 طالبا من الوصول إلى بوابة التعلم الإلكتروني التي تقدم دورات على شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات والأتمتة والذكاء الصناعي والتعلم الآلي.

وأضاف التقرير أن الطلبة سيكونون قادرين على المشاركة في الندوات التي يديرها الخبراء في شركة إريكسون عبر الإنترنت التي تركز على التقنيات الناشئة والجيل القادم مبينا أن البرنامج المعد للتطوير يهدف إلى استكمال الدراسات الفنية للطلاب وتقوية مهاراتهم في تقنيات المعلومات والاتصالات.

وأوضح التقرير أن الهدف من كل ذلك هو زيادة استعداد الطلبة للولوج إلى الوظائف بقطاعي الاتصالات وتقنيات المعلومات ناقلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فيصل قرقاب قوله إن برامج التعليم عن بعد لطلاب الجامعات الليبية اكتسبت أهمية خاصة في ظل وباء كورونا.

وأضاف قرقاب بالقول أن البلدان في جميع أنحاء العالم ركزت على الحاجة الحيوية للتقنيات المتقدمة في الاتصالات فالمجتمعات التي تتقدم فيها المعرفة والتقنيات استوعبت تغيرات العصر وأصبحت متقدمة ومع وجود جامعات من هذا النوع باتت سهولة التواصل مع العالم متاحة.

وبين قرقاب أن هذه الجامعات تسمح لطلابها بإجراء بحث علمي متقدم بعدة مجالات واستخدام تطبيقات عالية الدقة فيما أشار التقرير إلى أن التعاون بين الشركتين سيؤدي لتحسين قطاع الاتصالات والتقنيات الحيوي وإنشاء مشاريع استثمارية جديدة وخلق فرص عمل والمساعدة في جعل ليبيا وجهة للاستثمار العالمي.

ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لشركة إريكسون ليبيا أندريا ميسوري تأكيدها أن التعليم يعد قطاعا بالغ الأهمية يتأثر بشكل خاص بوباء كورونا إذ لا يستطيع نحو مليار و200 مليون من الطلبة والشباب في جميع أنحاء العالم الالتحاق بمؤسسات التعليم التقليدية.

وأضافت ميسوري أن هذا كله أدى إلى زيادة الطلب على برامج التعليم الشاملة عبر الإنترنت في وقت تعد فيه الشراكة مع الشركة الليبية فرصة لتوفير فرص تعلم شاملة للطلاب ومساعدتهم خلال هذه الفترة لمواجهة الاضطراب المفاجئ وغير المسبوق وإعدادهم للمستقبل.

يشار إلى أن شركة إريكسون تمثل واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير تقنيات المعلومات والاتصالات لمقدمي الخدمات.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares