روسيا – أعلن الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد، إيقاف اللاعبة ماريا سوتسكوفا عن المنافسة لمدة عشر سنوات، بسبب المنشطات، اعتبارا من 6 أبريل 2020 ولغاية 5 أبريل 2030.

وصرح ألكسندر غورشكوف، رئيس الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد، لوكالة “نوفوستي”، بأن ماريا سوتسكوفا استخدمت عقار “فوروسيميد” المحظور.

وتم اتخاذ قرار إيقاف اللاعبة من قبل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات التابعة لوكالة مكافحة المنشطات الروسية “روسادا”، وذلك وفقا للقانون الفيدرالي “بشأن التربية البدنية والرياضة في الاتحاد الروسي”.

وظهرت معلومات، لأول مرة، حول الإيقاف المحتمل للرياضية في سبتمبر الماضي، بتهمة تزوير وثائق لشرح انتهاك قواعد المنشطات.

يذكر أن ماريا سوتسكوفا تبلغ من العمر 20 عاما، وأعلنت عن اعتزالها العام الماضي، وتوجت خلال مسيرتها الاحترافية، بالميدالية البرونزية في بطولة روسيا لعام 2017، والميدالية الفضية في الدوري الروسي 2018، والفائزة في نهائي مسابقة الجائزة الكبرى للناشئين للموسم (2013-2014)، إضافة إلى تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئات وفي دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2016.

المصدر: “rsport.ria.ru”

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