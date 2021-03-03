ليبيا- أكدت السفارة الليبية في القاهرة هبوط أول طائرة طائرة للخطوط الليبية في مطار العاصمة المصرية منذ سنوات وعلى متنها وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

بيان صحفي للسفارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مرافقة سيالة لـ216 راكبا آخرين في تدشين بدأ الثلاثاء للخط الجوي بين مطاري القاهرة ومعيتيقة مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوافقات التي تمت بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المصرية لتعزيز العلاقات بين البلدين وبما فيه مصلحة الشعبين.

بدوره أفاد القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج إنه سيتم الإعلان عن جدول الرحلات الأسبوعي حينما تستكمل سلطات الطيران المدني في البلدين كافة الإجراءات الفنية.

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