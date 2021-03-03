كوريا ش – أفادت شبكة “CNN” الأمريكية، بأن صورا للأقمار الصناعية كشفت أن كوريا الشمالية قد اتخذت خطوات لإخفاء منشأة، تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أنها تستخدم لتخزين أسلحة نووية.

وأشارت الشبكة إلى أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية في 11 فبراير الماضي وحللها خبراء في معهد “ميدلبري”، تظهر أن “كوريا الشمالية قامت ببناء مبان جديدة في موقعها في يونغدوكتونغ على مدار عام 2020، وهو جهد يقول الباحثون إنه من المحتمل أن يقصد به إخفاء مداخل نفق تحت الأرض، تؤدي إلى المنشأة حيث يتم تخزين الأسلحة النووية”.

وقال جيفري لويس، الأستاذ في معهد “ميدلبري” للدراسات الدولية للشبكة: “تم تحديد موقع يونغدوكتونغ سابقا من قبل المخابرات الأمريكية كمنشأة تخزين أسلحة نووية كورية شمالية مشتبه بها ولا يزال يعتقد أنه يستخدم لهذا الغرض”.

المصدر: “CNN”

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