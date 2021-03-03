ليبيا – اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء رفض بلاده لجميع التدخلات التركية في المنطقة واستمرار وجود قوات تركية على أراضٍ عربية.
شكري وفي كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “بخصوص التدخلات التركية في المنطقة، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لاستمرارها في المنطقة وأيضًا استمرار قوات تركية على أراض عربية”.
وأضاف شكري: “نؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار في ليبيا دون إنهاء التدخلات الخارجية واحترام وقف إطلاق النار”.
المرصد – متابعات