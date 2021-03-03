“فاينانشيال تايمز”: واشنطن تعمل مع اليابان والهند وأستراليا على خطة حول لقاحات كورونا لمواجهة الصين

“فاينانشيال تايمز”: واشنطن تعمل مع اليابان والهند وأستراليا على خطة حول لقاحات كورونا لمواجهة الصين

الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها، اليابان، والهند، وأستراليا، على خطة لتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا بآسيا، لمواجهة نفوذ الصين.

وقال تقرير الصحيفة أن البيت الأبيض أجرى في الأسابيع الأخيرة محادثات مع أعضاء آخرين في الرباعية، لافتا إلى أنها مبادرة دبلوماسية وأمنية بين البلدين.

وبحسب التقرير، يقود كورت كامبل، منسق سياسة البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الجهود، حيث عقد العديد من الاجتماعات مع سفراء هذه المجموعة.

المصدر: “رويترز”

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