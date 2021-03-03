إنجلترا – وجه الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلى المصري، شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بشأن مشاركة النجم محمد صلاح، في أولمبياد طوكيو.

وقال كلوب خلال فيديو بثه عبر موقع صحيفة “ليفربول إيكو”: “يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون صلاح للأولمبياد”.

وكان شوقي غريب قد أكد قبل يومين، أن محمد صلاح وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي سيكونان على رأس القائمة الأولية المختارة لمنتخب “الفراعنة” الأولمبي تحت 23 سنة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الصيف المقبل، مع السماح للدول بإدراج ثلاثة من اللاعبين الكبار في السن في تشكيلتها النهائية.

وكان موقع صحيفة ليفربول إيكو المقربة لفريق “الريدز”، قال: “إن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي”. وقال التقرير: “من المقرر أن يتم انضمام محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأولمبي، أنه سيتم وضعه في التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو، على الرغم من حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد”.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين يوم الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس المقبلين، وسيغيب بذلك صلاح في حال مشاركته في الدورة، عن بعض مباريات الموسم التحضيري لليفربول وبداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2021-2022).

المصدر: وكالات

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