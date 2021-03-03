إنجلترا – ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي ليفربول يفكر في التعاقد مع مدافع ريال بيتيس، الدولي الجزائري عيسي ماندي، لحل مشاكله في الخط الخلفي.

ووفقا لموقع “larazon” الإسباني، فإن ليفربول سيجد منافسة من نادي ميلان، الذي يرغب بدوره في تعزيز خط دفاعه من خلال التعاقد مع ماندي مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحكم أن عقد المدافع الجزائري مع بيتيس سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وفي حال نجاح ليفربول في الفوز بسباق التعاقد مع ماندي، فسيكون المدافع الجزائري ثاني لاعب عربي في “الريدز”، الذي يضم في صفوفه حاليا المصري محمد صلاح.

وكان ماندي، البالغ من العمر 29 عاما، انضم إلى بيتيس في العام 2016 قادما من ستاد ريميس الفرنسي، مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

وخاض مع النادي الأندلسي منذ ذلك الحين، أكثر من 160 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

كما خاض ماندي أكثر من 50 مباراة مع منتخب الجزائر، ولعب دورا رئيسيا في فوز بلاده بكأس إفريقيا للأمم في 2019 بمصر.

المصدر: larazon.es

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