سوريا – دعت روسيا المجتمع الدولي إلى الانتباه للوضع في مخيمات اللاجئين على الأراضي الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة في سوريا ومراعاة حقوق الإنسان فيها.

وقال مسؤول حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بالبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، ستيبان كوزمينكوف، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة الأممية حول سوريا يوم الثلاثاء، إن “على المجتمع الدولي أن يهتم بالوضع في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء المتواجدين في مخيمات اللاجئين الواقعة على الأراضي تحت سيطرة الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن الوضع هناك بصفتها قوة احتلال”.

وأشار إلى أن المشاكل الحقيقية في سوريا تتمثل في محاربة الإرهاب وانتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعقوبات أحادية الجانب.

ولفت كذلك إلى أن الجلسات الخاصة بإعداد القرارات في الأمم المتحدة تستخدم لممارسة الضغط على بعض الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال تعليقا على جلسة الجمعية العامة التي كانت مكرسة لقضايا حقوق الإنسان، إن “هذه المناقشات المسيسة لا علاقة لها بالتعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان”، مضيفا أن “المناقشة المفروضة علينا لا يمكنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوريا”.

المصدر: تاس

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