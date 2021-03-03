فرنسا – نشر النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إيجابية قبل مباراة فريقه المرتقبة ضد برشلونة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب نيمار “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة”.

وأضاف النجم البرازيلي: “أنا سعيد.. لنستمر في التطور والتحسن”.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة ضد فريق كان ضمن منافسات مسابقة كأس فرنسا، يوم 10 فبراير الماضي.

وغاب نيمار على إثر هذه الإصابة عن مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومضيفه برشلونة، يوم 16 فبراير الماضي، على ملعب “كامب نو”، وانتهت بفوز ساحق للفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 10 مارس الجاري، على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس.

المصدر: وكالات

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