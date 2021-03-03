إسبانيا – يستضيف برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب “كامب نو”، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة حاسمة ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويدخل “البارسا” المباراة وهو يمني النفس في تعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد، بالفوز إيابا بفارق أكثر من هدفين للتأهل للمباراة النهائية.

وما يدعو جماهير برشلونة للتفاؤل، هو أن الفريق الكتالوني تمكن من الفوز على إشبيلية بالذات يوم السبت الماضي، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، في مباراة أقيمت على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، معقل الفريق الأندلسي.

كما أن برشلونة تمكن من استعادة خدمات لاعبه الشاب بيدري، حيث بات جاهزا لخوض مباراة الليلة، بعدما شارك في المران كاملا أمس الاثنين.

ويحتاج برشلونة لتحقيق “ريمونتادا” أولى أمام إشبيلية الليلة، قبل توجيه أنظاره إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج لـ”ريمونتادا” ثانية ضد باريس سان جيرمان في مباراة إياب الدور ثمن النهائي، المقررة بينهما منتصف الأسبوع المقبل، بعد أن خسر “البارسا” على أرضه بنتيجة 4-1 في لقاء الذهاب.

في المقابل، يدخل إشبيلية مباراة الليلة بأعصاب هادئة، وبأفضلية الفوز بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك، لبلوغ المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفانتي وأتلتيك بلباو.

المصدر: RT + as.com

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