أرمينيا – أكد زاري سينانيان كبير المفاوضين الأرمن لشؤون الشتات، إن أذربيجان تحتفظ بأكثر من مائة مواطن من أرمينيا، وأكد أن التأخير في حل هذه القضية يؤجل إطلاق حوار بين يريفان وباكو.

وأشار سينانيان إلى أنه ناقش خلال زيارته لروسيا في الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس، هذا الموضوع مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو.

وأضاف سينانيان: “أهم موضوع بالنسبة لنا، هو عودة الأسرى والمعتقلين الأرمن من أذربيجان. لقد بحثت هذا الموضوع في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية. أعلم أن هناك أكثر من مائة منهم، ولكن ليس لدي رقم محدد. ولذلك نحن نجري الحوار، لأننا نريد أيضا معرفة عدد الأشخاص الأسرى في أذربيجان، لأن سلطات باكو تعرف ذلك بشكل أفضل”.

ونوه سينانيان، بوجود “قائمة بأسماء الأشخاص الذين لا يوجد شك بوجودهم في قبضة السلطات الأذربيجانية، ولكن لا تزال هناك قائمة بالمفقودين، وفي هذه الحالة الأرقام تتغير باستمرار”.

ووفقا له، تأمل يريفان بأن تواصل موسكو تقديم المساعدة لتحقيق تسوية هذه القضية. وقال: “نأمل أن نتمكن من تحقيق النجاح في العمل مع الجانب الروسي. لقد قدم الجانب الروسي، تأكيدات بأنه سيساهم في تسوية هذه القضية، ونحن نثق به. هذا الموضوع يؤجل بدء الحوار بين أرمينيا وأذربيجان”.

المصدر: نوفوستي

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