ليبيا – أدان عبد الله الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات الإرهابية مثل الإخوان وتوفير الملاذ الآمن لها.

إدانة الدوسري جاءت وفقًا لما ورد في وكالة أنباء البحرين وتابعته صحيفة المرصد خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري الثاني للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، منتقدًا الانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض حظر السلاح على ليبيا.

وأشار الدوسري إلى أن تركيا تستخدم منصات إعلامية للتحريض على استخدام العنف وحمل السلاح في ليبيا، وتنتهك سيادتها من خلال التدخل المباشر، أو عبر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، عن طريق التمويل أو التدريب والتسليح.

وأضاف الدوسري أن المطلوب الآن هو تحرك عربي ودولي لمواجهة هذا النهج التركي الخبيث والتصدي له على كافة الأصعدة، باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتهديدًا جسيمًا للأمن القومي العربي.

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