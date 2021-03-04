ليبيا – أعلنت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الخميس إرسال فريق متقدم مصغّر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم أمس؛ بناء على توصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في الـ29 من شهر ديسمبر الماضي، وبعد طلب مجلس الأمن في الـ4 من شهر فبراير.

البعثة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الفريق المتقدم سيساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها.

وأشارت إلى أن الفريق سيعمل أيضًا على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن.

البعثة نوهت إلى أن الفريق سوف يقوم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي يتوصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، منسق البعثة.