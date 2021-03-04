اليمن – أكدت قوات التحالف العربي في اليمن، اليوم الخميس، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “أنصار الله” باتجاه جازان.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين، لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة “الإخبارية” السعودية، بأن قوات التحالف، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط في المملكة، وتم اعتراضها وتدميرها .

المصدر: وكالات

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