ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

الثني شدد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة، وجميع لإجراءات الإدارية والمالية، تمهيدًا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد الثني على سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربًا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.

وضم الاجتماع كلًا من وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل السنوسي صالح، وكافة مديري الإدارات القانونية والمالية والمشروعات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية، والمكلفين بجرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن والمخازن

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