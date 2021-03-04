ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري على أن الجميع سواء في غرب البلاد أو شرقها ينتظرون النواب الحريصين على منح الثقة للحكومة، لافتًا إلى أن معظم النواب عقدو العزم على السفر إلى مدينة سرت لعقد الجلسة هناك؛ كونها مطلبًا حقيقيًا، سواء كان صادرًا من طبرق أو عن اجتماع النواب في صبراتة.

الدغاري قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن مجلس النواب متجه وبالأغلبية المطلوبة التي تتجاوز الـ120 نائبًا لاستكمال الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون جميعًا، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة؛ كونها اللبنة الأولى لالتئام مجلس النواب بعد فترة طويلة من الانقسام، ولبناء مؤسسات الدولة وفق الخريطة التي يحددها ملتقى الحوار السياسي.

وأردف: “الآن أصبحت سرت مهيئة لعقد الاجتماع، ولو حصل تعطل في سرت ولم تكن مؤمنة بالشكل المطلوب، وإذا لم تتوافق لجنة الـ5+5 على أن يتم عقد الجلسة فيها، فأمامنا خيارات أخرى لعقدها من بينها مدينة غدامس. وأشكر النائب الأول والثاني على انضمامهم للصلح الوطني وعلى استجابتهم لعقد الجلسة في حال غياب الرئاسة، فقد تقدمنا بطلب للنائب الأول والثاني للقيام بالاستحقاق الوطني لإنهاء الأزمة”.

كما أشار إلى أن هناك عوائق كثيرة ما زالت أمامهم، منها خروج كافة المرتزقة من تراب الوطن، وكذلك الترتيبات الأمنية اللازمة بشأن فك المجموعات المسلحة ووقف تدفق السلاح والمرتزقة بأي شكل من الأشكال، وحل كافة المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية ووقف حقيقي لإطلاق النار، مبينًا أن جميعها استحقاقات مطلوبة في هذه الفترة، وإذا ما تحققت الشروط هذه، خاصة الملف المتعلق بلجنة 5+5 وبشكل حقيقي وجاد، فإن العملية السياسية ستكون مهددة بأي لحظة.

وبشأن وصول مراقبين دوليين إلى طرابلس لمراقبة وقف إطلاق النار أعرب عن تمنياته بأن يراقبوا عملية فتح الطريق الساحلي الذي أُعلن عن فتحه تقريبًا لوصول النواب من غرب البلاد وشرقها لسرت وفتح المطارات، مبديًا تمنياته بأن يعقب كل الخطوات تسهيلات في الملف المالي والاقتصادي لتسهيل الحياة على المواطن.

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