ليبيا – قال المحلل السياسي ناصر الزياني إن خطر الإخوان ما يزال قائمًا طالما أن تركيا لم تتوقف عن ضخ السلاح والمرتزقة.

الزياني أضاف في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن كميات السلاح التي تصل تؤكد أن تركيا والإخوان لن يتراجعوا في ليبيا، ويمكن أن يلجؤوا لإشعال حرب على غرار فجر ليبيا لإفشال السلطة الليبية الجديدة.

وأكد أن الشعب الليبي مطالب بدعم العملية السياسية لإبعاد شبح التقسيم والحرب الأهلية، مضيفًا أن “صندوق الانتخاب هو الحل الأخير”.

واختتم الزياني حديثه بالمطالبة بتفكيك المليشيات، وإرساء دعامات ضامنة لنزاهة وشفافية الانتخابات بعيدًا عن التغول الموجود من التيارات المتطرفة على السلطة.

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