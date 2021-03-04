ليبيا – علقت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس على قرار منع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزراء حكومته من التواصل مع السلطة التنفيذية الجديدة، قائلةً: “الوضع عامة غير واضح، وذلك لأن الاتفاق السياسي لم ينتبه لنقاط مهمة منها: عدم التطرق إلى متى يستلم المجلس الرئاسي مهامه، وبالتالي اعُتبر ضمنًا أنه لن يستلم إلا بعد منح الثقة للحكومة، رغم أنه لا علاقة له بهذا الأمر، وهو كمجلس لا يحتاج لمنح الثقة”.

النعاس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري اليوم الخميس أضافت: “كما أنه لم يتم الاتفاق على أن تصبح الحكومة القائمة حكومة تسيير أعمال لحين منح الثقة للحكومة الجديدة، لذلك تُعتبر الحكومة الحالية قائمة وتمارس مهامها كاملة إلى حين منح الثقة، التي أرى أنه لا يوجد ما يشير إلى عدم منحها”، وفق توقعاتها.

وتابعت: “أما بقاء حكومة السراج لحين الانتخابات، فقد تم منح هذه الحكومة العديد من الفرص حتى تحقق ولو إنجازات بسيطة، لكنها لم تفلح، وبالتالي لن تستطيع تحقيق المطلوب واللازم قبل الانتخابات، كون الاستحقاق الانتخابي يحتاج لمعالجة الكثير من الملفات التي عجزت حكومة الوفاق عن حلها”.

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