ليبيا – نفى أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة وصول المراقبين الدوليين إلى مدينة سرت، مؤكدًا تواجدهم في مدينة طرابلس.

النقاصة وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس قال: إن اللجنة ستجتمع اليوم مع المراقبين الـ 10 في مدينة طرابلس؛ لمناقشة عملهم، مشيرًا إلى أن مهاهم تقتصر على تقييم الوضع مع المراقبين المحليين المُعينين من قبل اللجنة، مبينًا أنهم لن يحضروا اجتماعات لجنة 5+5.

وذكر أن المراقبين سيتلقون الأوامر من لجنة “5+5” ويقدمون تقاريرهم لها ولبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسيكونون تحت حماية قوة مشتركة تكلفها اللجنة.

وتطرق النقاصة إلى إمكانية زيادة عدد المراقبين إذا اتسعت الرقعة الجغرافية، مؤكدًا أنهم مراقبون مدنيون لا يحملون سلاحًا.

وفي سياق متصل، أوضح النقاصة أن قرار اجتماع النواب في مدينة سرت هو قرار سياسي ليس من مهام لجنة “5+5” وإنما اللجنة مهامها فنية فقط.

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