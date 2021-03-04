إسبانيا – انتزع فريق برشلونة بطاقة التأهل إلى نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، من ضيفه إشبيلية، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما امس في إياب الدور نصف النهائي.

وضع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي حجر الأساس لـ”الريمونتادا” بتسجيله هدف التقدم للفريق الكتالوني مبكرا، في الدقيقة الـ12، بتسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

ووضع الحارس الألماني العملاق مارك أندري تير ستيغن الحجر الثاني، عندما أنقذ فريقه من هدف، في الدقيقة 73، بتصديه لتسديدة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء.

وتعرض إشبيلية لضربة موجعة في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا عن الضائع للوقت الأصلي للقاء، بطرد مدافعه البرازيلي فرناندو ريجس.

ومن ثم أنقذ المدافع جيرارد بيكيه “البرسا” في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من الزمن المحتسب بدلا عن الضائع للمباراة، بإحرازه الهدف الثاني، ليمنح فريقه فرصة خوض شوطين إضافيين، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالنتيجة نفسها (2-0) ولكن لصالح إشبيلية.

واقتنص المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت هدف الفوز الثالث “للبلوغرانا” في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول، لتكتمل “الريمونتادا”.

وسيكون برشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع فريق ليفانتي وضيفه أتلتيك بيلباو، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: RT

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